Vale Sagrado dos Incas está na lista World Monuments Fund de sítios a proteger

A organização World Monuments Fund publicou, nesta terça-feira, sua lista de 25 sítios cuja preservação necessita de ajuda, entre eles o Vale Sagrado dos Incas no Peru, ameaçado pela construção de um aeroporto, e um templo yazidi destruído no Iraque.

Esta lista, publicada a cada dois anos pela ONG com sede em Nova York, dá destaque a locais diversos em todo o mundo e esta vez escolheu 25 sítios em 21 países após avaliar 250 candidaturas.

A fundação trabalha com sócios locais e com as autoridades responsáveis pela administração ou proteção dos sítios em um programa de atividades para melhorá-los.

Este ano, a lista defende o direito das comunidades indígenas a administrar seu patrimônio, incluindo o Parque Nacional Rapa Nui, na Ilha de Páscoa (Chile), onde querem recuperar o controle e salvar suas famosas estátuas sagradas, os moais.

Também estão na lista o Vale Sagrado dos Incas, nos Andes peruanos, ameaçado por um projeto de aeroporto; o Canal Nacional do México, um curso artificial de água a céu aberto situado na capital; e a Axerquía, um bairro do centro histórico de Córdoba, na Espanha.

Além disso, a ONG quer colaborar com a recuperação do bairro histórico de Aguirre, em Porto Rico, atingido pelo furacão Maria em 2017, e da catedral de Notre Dame de Paris, que sofreu um incêndio em abril e para cuja renovação foram arrecadados quase um bilhão de euros.

A fundação também quer participar da reconstrução de sítios ameaçados por desastres naturais ou conflitos, como o templo de Mam Rashan no vale de Sinjar, Iraque, destruído pelo grupo Estado Islâmico em 2014 durante a perseguição dos yazidis.