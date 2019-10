Democratas divulgam plano de audiências do processo contra Trump

A bancada democrata na Câmara de Representantes dos Estados Unidos revelou nesta terça-feira os planos sobre a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump, que permitem audiências públicas com os republicanos convocando testemunhas e fazendo citações.

Após cinco semanas ouvindo testemunhas sobre o caso ucraniano, no qual Trump teria pressionado a liderança da Ucrânia a investigar o filho de Joe Biden, seu possível adversário nas eleições de 2020, os democratas propuseram as próximas etapas do processo, dando aos republicanos o direito de obter depoimentos.

A Casa Branca rejeitou o plano, que qualificou de "farsa ilegítima desde o início, desde o momento em que não passou por um voto de autorização da Câmara".

O Comitê de Inteligência da Câmara comandará o processo sobre evidências, testemunhos e documentos, mas tanto democratas como republicados poderão interrogar testemunhas em audiências abertas.

A terceira etapa será de apresentação das provas contra Trump enviadas ao Comitê Judicial para a redação do pedido de impeachment, que em seguida será votado pela Câmara.

Pelo plano, Trump e seus advogados terão sua primeira oportunidade de assumir um papel direto e argumentar sobre o caso, convocando testemunhas e apresentando ou refutando provas, assinalou o Comitê de Regulamentos da Câmara.

O plano deve ser votado na próxima quinta-feira pela Câmara, controlada pelos democratas.