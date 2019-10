Futuro da TV em streaming inclui publicidade personalizada

No novo mundo da TV em streaming, a publicidade não está desaparecendo. Em vez disso, está evoluindo para se tornar mais como o marketing na Internet - direcionado a grupos ou indivíduos específicos.

Enquanto alguns serviços de streaming por assinatura, incluindo Netflix, Apple+ e Disney+, prometem ser livres de anúncios, outros, incluindo os da WarnerMedia e NBCUniversal, devem ter algumas opções suportadas por anúncios, assim como o Hulu.

Como essas novas plataformas operam on-line, também poderão fornecer anúncios direcionados ou "endereçáveis" com base nos hábitos de visualização, localização e outros dados que elas podem coletar, da mesma maneira que o Google e o Facebook.

De acordo com a empresa de pesquisa eMarketer, a receita de anúncios de TV endereçáveis - que inclui alguns anúncios na TV tradicional - nos EUA deve crescer de US$ 1,5 bilhão em 2018 para US$ 3,5 bilhões em 2021.

- Atores menores -

Os serviços de streaming estão facilitando a entrada de empresas e profissionais de marketing menores na televisão por meio de plataformas de anúncio de autoatendimento sem os grandes orçamentos necessários para a transmissão de TV, de acordo com o analista da eMarketer Ross Benes.

"Há muitas empresas novas entrando na publicidade na televisão" como resultado do streaming, disse Benes. "A TV ainda é um lugar onde você pode obter uma quantidade enorme de atenção das pessoas".

A Roku, uma plataforma de televisão para muitas smart TVs, anunciou planos este mês para comprar a Dataxu, que fornece anúncios de autoatendimento automatizados para o que é conhecido na indústria como serviços "over-the-top" (OTT).

"A publicidade na TV está mudando para o OTT e para um modelo orientado por dados focado nos resultados comerciais das marcas", disse Anthony Wood, diretor executivo da Roku.

- Novos problemas de privacidade -

A ascensão do streaming pode gerar uma nova série de preocupações com a privacidade, sobre como os dados dos telespectadores são coletados e compartilhados em várias plataformas e dispositivos.

Um estudo acadêmico recente encontrou smart TVs e outros dispositivos conectados enviando dados para empresas como Netflix e Facebook.

Os pesquisadores escreveram que esses dispositivos "têm o potencial de aprender e expor informações extensas sobre os usuários e seu entorno. Muitas dessas informações têm implicações importantes na privacidade".

Alan Wolk, cofundador e analista da consultoria TVrev, disse esperar que os anúncios em streaming sejam menos invasivos do que aqueles que acompanham os usuários na Internet.

"A indústria da TV aprendeu com o digital que as pessoas acham esse tipo de publicidade assustadora", disse.

Wolk disse que os serviços de streaming estão buscando menos anúncios em comparação com a televisão aberta, que serão "menos dolorosos" para os telespectadores por serem mais relevantes.

- Limites do direcionamento -

O direcionamento na televisão tem limites, no entanto. Nunca está realmente claro qual membro de uma família está assistindo a um programa específico ou se este está sendo visto ao vivo ou se foi gravado.

Charles Taylor, professor de marketing da Universidade Villanova, disse que a publicidade na TV endereçável está aumentando, mas que as plataformas são propensas a ser sensíveis às preocupações com a privacidade do consumidor e estão cientes das novas leis, incluindo um estatuto estrito na Califórnia.

A lei da Califórnia, disse ele, "não permitirá que os profissionais de marketing construam plataformas de gerenciamento de dados onde eles estão mesclando dados de várias fontes".

Como resultado, Taylor disse que o direcionamento é propenso a ser "comportamental" ou baseado principalmente em hábitos de visualização, sem os perfis detalhados que o Facebook e o Google usam.

- Anúncios políticos -

A publicidade de TV endereçável também abre um novo canal para anúncios políticos, impactando potencialmente os gastos na campanha eleitoral de 2020 nos EUA.

"Acho que não há dúvida de que isso terá algum papel" na campanha eleitoral, disse Taylor.

"Os bancos de dados existentes são bastante eficazes para conhecer a filiação política de alguém e uma plataforma de gerenciamento de dados bem construída deve ser capaz de lhe dar uma boa ideia de quais eleitores podem ser influenciados".

Mark Jablonowski, sócio-gerente da consultoria digital DSPolitical, disse que essas novas plataformas podem não ser capazes de obter os tipos de detalhes dos serviços de internet, mas que ainda podem ser úteis para os candidatos.

"Por enquanto, as plataformas estão bem adaptadas ao direcionamento geográfico - o que pode ser bastante poderoso na política", afirmou Jablonowski.