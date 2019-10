AIEA, uma agência técnica com um papel estratégico no Irã

Eleito diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) nesta terça-feira (29), o argentino Rafael Grossi será o encarregado de comprovar no terreno se Teerã aplicará os pontos do acordo sobre seu programa nuclear assinado em Viena em 2015 - uma tarefa muito técnica, mas decisiva.

- Por que a AIEA? -

Criada em 1957 e com sede em Viena, a AIEA é a agência da ONU encarregada de promover a tecnologia nuclear com fins pacíficos. Com 171 países-membros, emprega 2.500 especialistas internacionais e se encarrega de velar pelo respeito ao Tratado de Não Proliferação (TNP) e de detectar eventuais programas militares clandestinos. Envia relatórios para o Conselho de Segurança das Nações Unidas que podem servir para adotar resoluções e sanções. Foi premiada com o Nobel da Paz em 2005.

- Como são as inspeções? -

As inspeções da AIEA no Irã são regidas, sobretudo, pelo Protocolo adicional ao TNP, assinado por Teerã no contexto do acordo de Viena.

A AIEA também pode inspecionar, inclusive com visitas surpresa, todas as usinas nucleares do país e qualquer instalação nuclear cuja atividade queira comprovar.

As autoridades iranianas se comprometeram a facilitar o controle das minas e as instalações de tratamento de urânio, assim como a autorizar uma vigilância contínua da fabricação de centrífugas e locais de armazenamento.

Enquanto a República Islâmica não suspender esse protocolo, os especialistas da AIEA continuarão fazendo esse tipo de inspeção.

O Irã aderiu ao Protocolo adicional em 2003, mas denunciou o texto em 2006, depois ter sido remetido ao Conselho de Segurança da ONU por suas atividades de enriquecimento de urânio.

- De que recursos dispõe? -

Segundo a AIEA, a equipe dedicada ao controle do Irã, que "duplicou desde 2013", faz um trabalho no terreno que representa 3.000 dias ao ano.

Centenas de imagens são filmadas e analisadas diariamente, o que representa mais da metade das fotos que a AIEA coleta por dia no mundo todo. A cada três meses, publica um relatório sobre a aplicação do tratado por parte da República Islâmica.

Desde maio, Teerã aumentou suas reservas de urânio enriquecido acima do limite fixado pelo acordo, segundo a AIEA, a um nível superior do limite fixado, mas inferior ao patamar necessário para um uso militar.

- Quais são as pressões? -

A AIEA foi objeto de pressões por parte de Israel e dos Estados Unidos, principalmente, por esse caso estratégico. Washington denunciou de forma unilateral o acordo de Viena há um ano.

Em setembro de 2017, Nikki Haley, na época embaixadora americana na ONU, questionou a eficácia das inspeções e considerou que a AIEA não pode intervir "a todo momento, em todas as partes".

Um ano depois, durante a Assembleia Geral da ONU, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, exigiu que o organismo inspecionasse "imediatamente" um local que seria, segundo ele, "de armazenamento atômico secreto".

A AIEA respondeu que não atuava seguindo as ordens de nenhum país-membro e que trabalhava com total "independência".

Os outros países signatários do acordo sobre o programa nuclear iraniano elogiaram a qualidade do trabalho realizado pela AIEA no Irã.