Comunicado do Business Wire :Yiwu Fair

Como a maior e mais influente feira de bens de consumo diário da China, a 25a Feira Internacional de Commodities (Padrões) de Yiwu China (Feira de Yiwu 2019) foi concluída em 25 de outubro com grande sucesso.

Com uma área de exposição de 100 mil m2, o evento de cinco dias reuniu mais de 2 mil expositores e atraiu 60.314 compradores profissionais - um aumento de 3,17% em relação ao ano passado. Os compradores estrangeiros aumentaram 8,33%, para 8.738, procedentes de 155 países e regiões, incluindo Índia, Paquistão, Iêmen, Coreia do Sul, Indonésia, Iraque, Taiwan, Egito, Irã e Malásia. Vale a pena ressaltar que a feira contou com a participação de 51 países ao longo do "Cinturão e Rota".

A seguir, são apresentados alguns depoimentos dos expositores e compradores.

Alshoak H. Ahmad, da Síria, disse: "Yiwu é uma cidade fantástica que sempre me surpreende. Há 12 anos eu vim para Yiwu e fiz meu primeiro acordo. Agora sou um expositor de sete anos na Feira de Yiwu".

Arkadii, da Rússia, disse, "Quando eu fazia negócios de importação na Rússia, costumava lidar com comerciantes de Yiwu. Como a maior feira da cidade, a Feira de Yiwu reúne qualidade e novos produtos de toda a China e até do mundo. Este ano, eu vim com meus amigos e todos encontraram o que queriam".

Huang Yunlong, gerente geral da Uptime Lighting, disse: "O efeito publicitário da Feira de Yiwu é significativo. Participamos da Feira de Yiwu há 10 anos e agora ela se tornou uma plataforma importante para coletar as informações e opiniões mais recentes. Este ano, encontramos muitos clientes estrangeiros e locais em potencial na feira".

Ge Zhengshan, gerente da Buffalo Robot Technology, disse: "Foi só no local que descobri que a Feira de Yiwu não se limita a 'pequenas mercadorias'. É também uma plataforma de exibição de imagens corporativas. Em particular, a Feira de Yiwu 2019 introduz o gene 'padrão', que garante a qualidade da exibição e eleva a imagem do setor".

Wang Jiazhou, gerente da Hangzhou Sichuang Sanitary Ware, disse: "A Feira de Yiwu está melhorando a cada ano. Desta vez, recebemos muitos pedidos, incluindo muitos de novos mercados, como Mianmar e Líbano. Vamos chegar no próximo ano com mais e melhores produtos".

A Feira de Yiwu otimizará os serviços e receberá mais expositores e compradores no ano que vem.

