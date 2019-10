Um dos foragidos mais procurados da Europa é preso na Espanha

A polícia espanhola anunciou nesta terça-feira (29) a prisão de um dos fugitivos mais procurados pela Europol por uma tentativa espetacular de assalto com explosivos em abril de 2013.

Com a ajuda das autoridades belga e luxemburguesa, a polícia nacional espanhola prendeu em Marbella, na costa do Mediterrâneo, o fugitivo mais procurado em Luxemburgo e que também apareceu na lista dos "mais procurados na Europa", conforme estabeleceu a Europol, anunciou o Ministério do Interior espanhol em uma declaração, sem identificar o detido.

Com outros cúmplices, ele participou da tentativa de assaltar a sede de uma empresa de transporte de fundos na capital do Grão-Ducado, na madrugada 3 de abril de 2013.

Entre cinco e sete homens "usaram explosivos para abrir as portas e dispararam contra os postos de segurança com armas automáticas sem conseguir chegar ao bunker onde os fundos estavam localizados", afirmou o comunicado.

Perseguido pela polícia luxemburguesa, o suspeito os emboscou e abriu fogo contra os agentes na fronteira entre Bélgica e Luxemburgo.

A polícia espanhola acabou localizando e prendendo o homem em Puerto Banús, no domingo (27).

Luxemburgo emitiu um mandado de prisão europeu contra ele por "tentativa de assassinato, tráfico de armas, munições e explosivos, roubo de armas e violência e por pertencer a uma organização criminosa".

A Justiça luxemburguesa pede 22 anos de prisão contra o indivíduo.