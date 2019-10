AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2019 ATÉ TERÇA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2019

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 30)

(+) Mexico City (México) - Marcha Mundial Pelo Chile - 01H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - CEO da Boeing testemunha no Congresso sobre 737 MAX após dois acidentes -

(+) QUITO (Equador) - O secretário-geral da OEA, Luis Almagro, realiza coletiva de imprensa sobre democracias nas Américas -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve anuncia decisão sobre taxas de juros - 16H00

BRASÍLIA (Brasil) - Taxa Selic - 19H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pinturas de George W. Bush de veteranos feridos são exibidas - (até 15 de Novembro)

Europa

WOLFSBURGO (Alemanha) - Resultados Volkswagen - 05H00

(+) LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro responde perguntas no Parlamento - 10H00

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

PARIS (França) - Julgamento da parte financeira do caso Karachi - (até 31)

GRENOBLE (França) - Movimento da Juventude pelo Clima faz seu 3o. congresso nacional - (até 2 de Novembro)

RÚSSIA - Presidente cubano Miguel Diaz-Canel visita a Rússia -

KATOWICE (Polónia) - Fórum europeu de cibersegurança, CYBERSEC 2019 -

PARIS (França) - Feira do Chocolate de Paris - (até 3 de Novembro)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Relatório do incêndio da Torre Grenfell que matou mais de 70 pessoas em 2017 -

Oriente Médio e África do Norte

(+) BAGDÁ (Iraque) - Protestos contra o governo -

(*) BEIRUTE (Líbano) - Protesto em massa contra o governo -

RIADE (Arábia Saudita) - Visita do presidente Jair Bolsonaro - (até 30)

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Talibãs participam em conferência interna afegã na China -

PEQUIM (China) - Líderes do Partido Comunista Chinês realizam importante reunião política - (até 31)

Yangon (Mianmar) - Julgamento de artistas acusados de difamar os militares - 01H30

SEUL (Coreia do Sul) - Resultados Samsung Electronics - 21H30

PEQUIM (China) - China divulga dados da economia para outubro - 23H00

HONG KONG (China) - Tribunal superior realiza audiência de dois dias sobre proibição de máscaras em protestos - 23H00 (até 1 de Novembro)

TÓQUIO (Japão) - Jair Bolsonaro em viagem pela Ásia e Oriente Médio - (até 31)

PEQUIM (China) - Fórum Sino-Alemão sobre o Meio Ambiente na presença do Ministro Alemão do Meio Ambiente Schulze - (até 31)

QUINTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2019

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Dados do desemprego (Julho-Setembro) - 10H00

BRASÍLIA (Brasil) - Estatísticas fiscais (resultado primário e dívida bruta) (setembro) - 19H00

Europa

(+) BAKU (Azerbaijão) - Ministros da Defesa da Comunidade de Estados Independentes, liderada por Moscou, mantêm conversações -

MOSCOU (Rússia) - Reunião entre Lavrov e chefe da OSCE Greminger -

BRUXELAS (Bélgica) - Zona do euro: desemprego em setembro - 07H00

BRUXELAS (Bélgica) - Zona do euro: primeira estimativa da inflação em outubro (Eurostat) - 07H00

BRUXELAS (Bélgica) - Zona do euro: primeira estimativa do crescimento no 3 T (Eurostat) - 08H00

Ásia-Pacífico

BANGCOC (Tailândia) - 35ª Cúpula da ASEAN - (até 4 de Novembro)

PEQUIM (China) - Ministério da Defesa da China realiza coletiva de imprensa mensal - 05H00

HONG KONG (China) - Manifestantes planejam se reunir fora do metrô dois meses depois de polêmicas prisões policiais - 09H00

HONG KONG (China) - Manifestantes pró-democracia planejam 'marcha mascarada' com tema de Halloween - 09H00

SEXTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2019

América

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Lançamento Apple TV+ -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Industrial IBGE (setembro) - 10H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA divulgam dados sobre criação de emprego e desemprego em março - 10H30

BRASÍLIA (Brasil) - Balança comercial (outubro) - 16H30

África

RD CONGO - Introdução da segunda vacina contra o Ebola -

SÁBADO, 2 DE NOVEMBRO DE 2019

América

MÉXICO (México) - Dia de Finados -

WALLOPS FLIGHT FACILITY (Estados Unidos) - Northrop Grumman lança missão de reabastecimento da NASA para a ISS nas Ilhas Wallops - 11H59

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Julie Andrews apresenta memórias - 12H30

Esportes

YOKOHAMA (Japão) - Final da Copa do Mundo de Rugby: Inglaterra x África do Sul - 07H00

SEGUNDA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2019

América

SANTIAGO (Chile) - Conferência regional sobre a mulher da América Latina e Caribe organizada pela Cepal - 19H00 (até 8)

Europa

ZWICKAU (Alemanha) - Volkswagen começa a produzir o elétrico ID 3 -

Hermaringen (Alemanha) - Inauguração de um monumento comemorativo a Georg Elser, à margem do 80º aniversário de seu ataque a Adolf Hitler - 08H00

Oriente Médio e África do Norte

TEERÃ (Irã) - 40º aniversário da invasão da embaixada dos EUA e da apreensão de 52 reféns americanos -

TERÇA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2019

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA publicam dados da balança comercial mensal - 11H30

(+) XANGAI (China) - China International Import Expo - (até 10)