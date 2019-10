O primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, anunciou nesta terça-feira que apresentará a renúncia de seu governo, no 13º dia de um movimento de contestação popular sem precedentes exigindo a queda do regime.

"Vou ao Palácio Baabda apresentar a renúncia do governo ao Presidente da República", disse Hariri em um breve discurso televisionado, recebido com aplausos pela multidão que o ouvia ao vivo no local de mobilização.