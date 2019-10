Comunicado do Business Wire :The Latin Recording Academy

A Academia Latina da Gravação? anunciou a primeira lista de artistas para a 20ª. Entrega Anual do Latin GRAMMY®, que inclui os indicados atuais Paula Arenas, Bad Bunny, Alessia Cara, Alex Fernández, Vicente Fernández, Draco Rosa, Ximena Sariñana, Sech e Sebastián Yatra, além dos ganhadores do Latin GRAMMY®Alejandro Fernández, Natalia Jiméneze Olga Tañón. A Personalidade do Ano 2019 da Academia Latina da Gravação? e atual indicado, Juanes, também apresentará um medley de seu popular repertório. Mariachi Sol de México irá acompanhar os Fernández numa preformance desta dinastia musical, cujos integrantes se apresentarão juntos pela primeira vez.

Três vezes ganhador do Latin GRAMMY, Personalidade do Ano 2006 da Academia Latina da Gravação e duas vezes ganhador do GRAMMY®, Ricky Martin, ao lado das atrizes de renome internacional Roselyn Sánchez e Paz Vega, serão os apresentadores de A Noite Mais Importante da Música Latina? ao vivo, com transmissão da Rede Univision, em 14 de novembro das 20h às 23h do horário da costa leste dos EUA, a partir da MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas.

O histórico 20º. aniversário da Entrega do Latin GRAMMY contará com uma celebração icônica, repleta de estrelas, incluindo momentos históricos, reuniões, homenagens, performances únicas de indicados, ganhadores anteriores e lendas que se reunirão para homenagear os 20 anos de legado e excelência da música latina.

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® terá uma presença notável em A Noite Mais Importante da Música Latina? quando oito dos 200 bolsistas acompanharão os apresentadores no palco para entregar as estatuetas dos ganhadores da noite, simbolizando a próxima geração de artistas promovidos pelos excelentes programas internacionais da Fundação. Desde sua criação há cinco anos, a Fundação Cultural Latin GRAMMY destinou US$ 5 milhões em bolsas de estudo, subvenções, doações de instrumentos musicais e eventos educacionais nos Estados Unidos e na Ibero-América.

Um número muito limitado de ingressos para a 20ª. Entrega Anual do Latin GRAMMY ainda está disponível para compra no site www.axs.com.

Latin GRAMMYs Facebook LIVE, apresentará uma cobertura exclusiva dos bastidores da 20ª. Entrega Anual do Latin GRAMMY. A transmissão ao vivo incluirá entrevistas de vários locais, incluindo o tapete vermelho, a cerimônia da Premiere do Latin GRAMMY®, os bastidores e o centro de mídia, a partir das 16h, horário da costa leste dos EUA.

Precedendo a transmissão da Entrega do Latin GRAMMY, a Rede Univision apresentará a cobertura exclusiva "Noite de Estrelas", com as chegadas de artistas ao vivo ao tapete vermelho do Latin GRAMMY, a partir das 19h, horário da costa leste dos EUA. "Noite de Estrelas" apresentará entrevistas e comentários ao vivo e fornecerá aos espectadores uma visão íntima do evento de maior prestígio da música latina, enquanto conecta os fãs com seus artistas favoritos nas mídias sociais utilizando #LatinGRAMMY.

A 20ª. Entrega Anual do Latin GRAMMY é suportada pelas múltiplas plataformas da Univision, que incluem digital, social e rádio, apresentando entrevistas em vídeo e fotos, um extenso arquivo de shows anteriores, um blog ao vivo, cenas dos bastidores e fóruns dedicados para fãs compartilharem seu entusiasmo até a transmissão em www.univision.com/latingrammy. A Univision Radio é a rede de rádio oficial em espanhol da Entrega do Latin GRAMMY. Além disso, a transmissão será distribuída internacionalmente para mais de 80 países.

Para mais informações e as últimas notícias, visite o site oficial da Academia Latina da Gravação em LatinGRAMMY.com. Siga-nos no Facebook (LatinGRAMMYs), Twitter (@LatinGRAMMYs) ou Instagram (@LatinGRAMMYs). Use #LatinGRAMMY em suas plataformas de mídia social favoritas.

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação é uma organização internacional que tem como membros artistas, músicos, compositores, produtores e outros profissionais técnicos e criativos da gravação, de língua espanhola e portuguesa. A organização dedica-se a melhorar a qualidade de vida e as condições culturais da música latina e de seus criadores. Além de produzir a Entrega do Latin GRAMMY® para destacar a excelência em artes e ciências da gravação, A Academia Latina da Gravação oferece programas educacionais e assistenciais para a comunidade musical latina, seja diretamente ou por meio da Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações sobre A Academia Latina da Gravação, visite LatinGRAMMY.com.

SOBRE A UNIVISION COMMUNICATIONS INC.:

Como empresa líder de mídia hispânica nos EUA, a Univision Communications Inc. entretém, informa e empodera os hispânicos dos EUA com notícias, esportes e entretenimento através de transmissão de televisão, TV a cabo, plataformas de áudio e digitais. O portfólio de mídia de alto nível da empresa inclui as redes de transmissão Univision e UniMás, bem como as redes de cabo Galavisión e TUDN, a rede esportiva número 1 de língua espanhola do país. Localmente, a Univision possui ou opera 65 estações de televisão nos principais mercados hispânicos dos EUA e Porto Rico. Além disso, Uforia, a Casa da Música Latina, abrange 58 estações de rádio próprias ou operadas, uma série de eventos ao vivo e uma presença maciça de áudio digital. Os principais ativos digitais da empresa incluem Univision.com, serviço de streaming Univision Now, a maior rede de influenciadores hispânicos e vários aplicativos de primeira linha. Para mais informações, visite corporate.univision.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191029005594/pt/

The Lippin Group, em nome de A Academia Latina da Gravação: Elina Adut EAdut@lippingroup.com 323.965.1990

A Academia Latina da Gravação: Iveliesse Malavé Iveliesse.malave@grammy.com 305.576.0036

Univision: Julissa Bonfante jbonfante@univision.net 305. 894.8635

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.