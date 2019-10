Operação das forças de segurança matam 13 extremistas no Egito

Treze supostos jihadistas foram mortos em uma operação das forças de segurança egípcias no norte da Península do Sinai, onde uma facção do grupo Estado Islâmico ainda está ativa, anunciou o Ministério do Interior nesta terça-feira.

A polícia egípcia atacou uma fazenda abandonada em Al Arich, capital do Sinai, e houve um tiroteio, segundo o comunicado, que afirma que armas e explosivos foram posteriormente descobertos.

A data da operação não foi especificada.

Em fevereiro de 2018, o Egito lançou uma importante operação antiterrorista, particularmente no norte do Sinai, onde a insurgência armada se intensificou após a derrubada do presidente islâmico Mohamed Morsi pelo exército em 2013.

Segundo dados oficiais, cerca de 750 jihadistas e 60 soldados morreram nesta operação.