Comunicado do Business Wire :Netcracker Technology Corp.

Netcracker Technology anunciou hoje que a Vivo, subsidiária brasileira do Grupo Telefónica, alcançou um marco importante em sua iniciativa de transformação digital realizada em múltiplas fases com a Netcracker. Esta fase inclui a migração inicial para a Solução Digital BSS da Netcracker, que ajudará a Vivo a oferecer uma experiência superior a clientes B2B em diversas linhas de negócios.

O programa de transformação digital permitirá que os clientes B2B da Vivo obtenham os principais benefícios, incluindo o recebimento de suas propostas de modo mais rápido e com uma cotação precisa, aproveitando os recursos aprimorados da funcionalidade de configuração automática de cotação de preços (CPQ); gestão centralizada de produtos; e automação completa do processo 'Lead to Order'. Esta solução permitirá à Vivo acelerar sua estratégia de crescimento por meio de vendas e reservas mais rápidas; menor "Time to Market (TTM)" a novos serviços; e maior automação dos principais processos direcionados ao cliente. Esta atualização faz parte de um esforço maior de transformação digital, em fases, a qual incluiu também as bens sucedidas transformações no ciclo de receita e gestão de serviços.

Como parte deste esforço de automação, a Netcracker também está oferecendo uma variedade de soluções integradas a sistemas e processos existentes da Vivo, incluindo automação da força de vendas, gestão de fraudes e segurança. Devido à funcionalidade aprimorada, automação e integração oferecida pela Netcracker, a Vivo será capaz de desativar uma variedade de sistemas legados a fim de criar um ambiente de sistemas B2B mais digital, reduzindo o custo e o esforço manual.

Os principais benefícios da atualização do sistema da Vivo incluem:

-- Uma experiência de vendas unificada em produtos e linhas de negócios B2B

-- Processo automatizado 'Lead to Order' B2B com 'Configure-Price-Quote' (CPQ)

-- Gestão centralizada de produtos para aceleração do 'Time to Market' (TTM) de produtos e serviços

-- Visão exclusiva de clientes e produtos B2B em todas as linhas de negócios

A Vivo é a provedora líder em serviços de comunicações no Brasil, fornecendo serviços Banda Larga, Voz e Internet (fixo e móvel) e TV, com cerca de 97 milhões de clientes em todo o país.

"Nossa parceria com a Netcracker é importante para nossa visão de longo prazo, para que possamos oferecer excelentes experiências e inovação aos clientes", disse André Kriger, CIO da Vivo. "Este marco ressalta o sucesso de nossa parceria com a Netcracker, para fornecemos recursos digitais e novos serviços a nossos clientes B2B."

"A Vivo é uma verdadeira líder de mercado e está em constante evolução. Como resultado, a Netcracker tem uma tremenda oportunidade para suportar a VIVO na entrega da mais alta qualidade da experiência de seus clientes no segmento B2B", disse Fabio Gatto, Diretor Geral da Netcracker para América Latina. "Estamos orgulhosos de fazer parte importante desta transformação digital e da visão de futuro da Vivo."

