O argentino Rafael Grossi foi eleito nesta terça-feira como diretor-geral da Organização Internacional de Energia Atômica (AIEA), que tem entre suas principais funções o controle das atividades nucleares do Irã, informou o embaixador francês na ONU em Viena.

"Com Rafael Grossi, que obteve uma maioria qualificada do conselho de governadores, a AIEA deu um passo decisivo na eleição de seu CEO", escreveu o diplomata Xavier Sticker em sua conta no Twitter.