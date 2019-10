Oposição trabalhista aceita eleições antecipadas no Reino Unido

O Labour, principal partido de oposição no Reino Unido, concordou nesta terça-feira com a realização de eleições antecipadas, que o primeiro-ministro Boris Johnson tentará conseguir durante o dia no Parlamento.

O líder dos trabalhistas, Jeremy Corbyn, explicou que "nossa condição de excluir uma saída sem acordo foi preenchida", com o adiamento da data do Brexit acordado pela União Europeia.

Desta forma, ele prometeu, diante de membros do partido, lançar "a campanha mais ambiciosa e radical para uma verdadeira mudança que o nosso país jamais viu".