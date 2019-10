Terremoto no sul das Filipinas deixa dois mortos

Duas pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas após um terremoto de 6,6 graus de magnitude nesta terça-feira na ilha de Mindanao, sul da Filipinas.

Muitos habitantes correram para as ruas durante o tremor, que afetou diversos edifícios, casas e escolas. Por não ter sido muito profundo, o terremoto foi sentido com mais intensidade, de acordo com as autoridades locais.

Um adolescente faleceu na queda de um muro em sua escola, quando os estudantes tentavam abandonar o local. Outros alunos ficaram gravemente feridos. A outra vítima fatal é um idoso de 66 anos, que morreu no desabamento de sua casa.

O epicentro do tremor foi situado no mesmo local onde outro terremoto, de 6,4 graus de magnitude, matou ao menos cinco pessoas e deixou graves danos materiais.

As Filipinas integram o chamado "Cinturão de Fogo" do Pacífico, uma zona de intensa atividade sísmica que vai do Japão até o sudeste asiático.