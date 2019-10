Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

A Moody's Corporation (NYSE:MCO) anunciou hoje que vai adquirir uma participação minoritária na SynTao Green Finance (STGF), uma importante provedora de dados e análises ambientais, sociais e de governança (ESG), que atende e tem como base a China.

A STGF oferece dados e classificações ESG, verificação de títulos "títulos verdes" (green bonds) e soluções de finanças verdes para instituições financeiras e empresas na China. A empresa também fornece liderança em ESG aos formuladores de políticas. Os dados da STGF abrangem empresas chinesas de capital aberto, emissores de títulos e tendências de desenvolvimento ESG em nível macro. A STGF foi o primeiro signatário chinês a ingressar nos Princípios para o Investimento Responsável das Nações Unidas (UNPRI) como prestador de serviços e o primeiro verificador aprovado pela Iniciativa de Obrigações Climáticas na China, e o único verificador chinês de títulos verdes no primeiro conselho consultivo dos Princípios de Títulos Verdes/Títulos Sociais pela International Market Markets Association (ICMA). A empresa é também a fundadora do Fórum de Investimento Social da China.

O investimento na STGF está em conformidade com o compromisso global contínuo da Moody's de promover padrões de transparência para avaliar os riscos ESG. Localmente, o investimento fortalece a presença e o envolvimento da Moody's na China e em seus mercados financeiros, com o foco em apoiar o crescimento sustentável de longo prazo e contribuir para o desenvolvimento saudável dos mercados de ESG.

"Desde a sua fundação, a STGF solidificou a sua posição na China como criadora de padrões locais e como a principal plataforma doméstica para análise e dados ESG. Os conjuntos de dados específicos da China da STGF oferecem oportunidades para aprimorar a pesquisa e os dados globais de ESG da Moody's", disse Hao Shi, diretor geral, gerente nacional das operações da Moody's na China. "Juntos, vamos procurar promover os nossos respectivos pontos fortes e capacidade para oferecer soluções diversificadas para as necessidades de ESG de investidores e emissores, incluindo pesquisa conjunta, desenvolvimento de produtos e cooperação técnica."

"Em consideração aos padrões globais de ESG e às características especializadas do mercado da China, a STGF desenvolveu metodologias de ESG eficazes, dedicadas à China, e acumulou uma quantidade substancial de dados", disse Peiyuan Guo, presidente do conselho administrativo da STGF. "O investimento da Moody's ajudará a STGF a acelerar a sua cobertura de dados, adoção e capacidade de atender ainda mais aos participantes do mercado chinês. Estamos muito entusiasmados em fazer parceria com a Moody´s e aguardamos ansiosamente a colaboração futura."

O acordo complementa as recentes aquisições da Moody's da Vigeo Eiris, provedora líder global de pesquisas, dados e avaliações de ESG, e da Four Twenty Seven, Inc., líder em dados climáticos e análise de riscos.

Os termos da transação não foram divulgados e não terão impacto material nos resultados financeiros da Moody's em 2019. Espera-se que a transação seja concluída no início de novembro de 2019.

SOBRE A MOODY'S CORPORATION

A Moody's é um componente essencial dos mercados globais de capital, que fornece classificações de crédito, pesquisa, ferramentas e análises que contribuem para mercados financeiros integrados e transparentes. A Moody's Corporation (NYSE:MCO) é a principal empresa da Moody's Investors Service, que fornece classificações de crédito e pesquisa que abrangem instrumentos de dívida e seguros, e a Moody's Analytics, que oferece produtos de software inovadores, serviços de consultoria e pesquisa para crédito e análise econômica e gerenciamento de riscos financeiros. A empresa, que registrou uma receita de US$ 4,4 bilhões em 2018, emprega cerca de 13.200 pessoas no mundo inteiro e mantém presença em 44 países. Mais informações estão disponíveis em www.moodys.com.

Para mais informações sobre a abordagem da Moody's ao ESG, visite www.moodys.com/esg.

A ativação de um futuro ambientalmente sustentável é um dos focos principais da abordagem da Moody's em relação à responsabilidade social corporativa. Para mais informações, visite www.moodys.com/csr.

