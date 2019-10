Terremoto de 6,6 graus abala sul das Filipinas

Um terremoto de 6,6 graus de magnitude abalou nesta terça-feira a ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, informou o Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS).

Segundo o USGS, não há risco de tsunami, mas um prefeito da região informou feridos e importantes danos materiais.

Reuel Limbungan, prefeito de Tulunan, cidade próxima ao epicentro, disse à AFP que "a sede municipal foi destruída".

"Estamos recebendo muitos relatórios sobre feridos, mas até o momento não pudemos confirmá-los".

O epicentro do tremor foi situado no mesmo local onde outro terremoto, de 6,4 graus de magnitude, matou ao menos cinco pessoas e deixou elevados danos materiais.

No abalo desta terça-feira, numerosas famílias abandonaram suas casas na região de Mindanao.

As Filipinas fazem parte do chamado "Cinturão de Fogo" do Pacífico, uma zona de intensa atividade sísmica que vai do Japão até o sudeste asiático.