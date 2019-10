No Chile, jfutebol é suspenso pela terceira semana por conta da crise social

O campeonato chileno de futebol foi suspenso pela terceira semana consecutiva devido aos protestos contra o governo que ocorrem em várias partes do país e que deixaram 20 mortos, informou nesta segunda-feira (28) a Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP).

A rodada, que seria disputada a partir da próxima quinta-feira, está suspensa, porque "as autoridades político-administrativas e policiais do Chile disseram que as condições de segurança não estão garantidas para permitir o desenvolvimento normal de grandes eventos esportivos nos próximos dias", segundo o comunicado.

As constantes suspensões deixam em aberto a definição do torneio nacional, que atualmente é liderado pela Universidad Católica e que está a um jogo do título, a ser disputado contra o Colo Colo.

Há dez dias, o Chile enfrenta a maior onda de protestos sociais dos últimos 30 anos, além de uma onda de saques e incêndios em empresas que deixaram 20 mortos e mil feridos.