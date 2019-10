Um grande incêndio atingia na tarde desta segunda-feira um centro comercial no centro de Santiago, onde há um hotel, lojas e consultórios médicos, em meio a violentos protestos na capital chilena.

Várias guarnições dos bombeiros de Santiago foram enviadas ao local para apagar as chamas no prédio, situado na esquina das ruas Santa Rosa e Alameda, a poucas quadras do Palácio Presidencial de La Moneda, alvo dos manifestantes, constatou a AFP.