A Alphabet, empresa matriz do Google, registrou um lucro líquido de pouco mais de 7 bilhões no terceiro trimestre e um lucro por ação bem abaixo das expectativas do mercado, o que fez as ações caírem.

O lucro líquido da Alphabet caiu 23%, para 7,1 bilhões, contra 9,2 bilhões no ano anterior, segundo comunicado divulgado na segunda-feira.

Seu faturamento aumentou 20%, para 40,49 bilhões, e o lucro por ação atingiu apenas 10,12 dólares, quando os analistas esperavam mais de 12.

Uma multa paga na França reduziu o lucro líquido em 549 milhões de dólares, explicou à CNBC a diretora-financeira Ruth Porat, mas sem especificar exatamente o que era.

Em 12 de setembro, a Google concordou em pagar um total de 1 bilhão de euros para resolver todas as suas disputas com as autoridades fiscais francesas. Como parte do acordo, a multinacional concordou em pagar uma multa de 500 milhões de euros para encerrar uma investigação conduzida pelo Procurador Financeiro Nacional da França (PNF).

Por outro lado, a empresa foi condenada a pagar 465 milhões de euros em ajustes fiscais pelo encerramento do processo aberto contra ela.

Porat explicou que o resultado líquido também foi afetado pela queda no valor de alguns investimentos, mas não especificou quais.