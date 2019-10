Câmara dos Representantes dos EUA vota impeachment de Trump na quinta

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos votará na quinta-feira uma resolução para formalizar a investigação com vistas ao processo de impeachment do presidente Donald Trump e autorizar a realização de audiências públicas neste caso, anunciou nesta segunda (28) um membro do Partido Democrata, majoritário na Casa.

A medida "estabelecerá os próximos passos para a investigação", disse esta fonte depois de a líder democrata na Câmara, Nancy Pelosi, informar a seus colegas de partido sobre o plano, que parece destinado a responder a Trump e aos republicanos que afirmam que o processo de destituição carece de legitimidade por não ter sido votado no Congresso.

A investigação busca determinar se Trump cometeu abuso de autoridade para prejudicar seu adversário democrata, Joe Biden, nas eleições presidenciais de 2020.

"Esta semana levaremos uma resolução ao plenário que ratifica a investigação realizada atualmente por nossos comitês como parte da investigação com vistas ao julgamento político", disse Pelosi em carta endereçada ao seu partido.

A medida tem muitas chances de ser aprovada na Câmara de Representantes, já que os democratas têm ali uma maioria de 228 assentos de um total de 435.

O texto que será apresentado a votação "estabelece o procedimento para as audiências que estão abertas ao povo americano, autoriza a divulgação das transcrições das declarações (e) define os processos para transferir provas ao Comitê Judicial, enquanto este estuda possíveis artigos sobre um julgamento político", acrescentou.

Até o momento, todos os testemunhos na investigação sobre Trump foram dados a portas fechadas, o que provocou críticas dos republicanos sobre o caráter oculto e a ilegitimidade do processo.