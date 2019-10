Milan tem prejuízo de EUR145,9 milhões em 2018

O Milan, que por muitos anos pertenceu ao magnata dos meios de comunicação Silvio Berlusconi, registrou um prejuízo recorde em 2018 no valor de 145,9 milhões de euros, segundo balanço financeiro aprovado nesta segunda-feira em assembleia do clube italiano.

O prejuízo, cerca de 20 milhões de euros superior ao do ano anterior, será coberto pelo acionista majoritário, o fundo americano Elliott, que assumiu o controle do Milan ao fim da temporada 2018, após o empresário chinês Yonghong Li sofrer com problemas financeiros.

No total, o clube milanês acumula cerca de 500 milhões de euros de prejuízo nos últimos seis anos e foi excluído da Liga Europa por não respeitar o fair-play financeiro.

Para reerguer o clube, os dirigentes do Milan advogam ao lado da Inter de Milão pela construção de um novo estádio na capital lombarda.

Caso a prefeitura da cidade der uma sinalização positiva para o projeto, os dois clubes terão "um estádio moderno, que poderia aumentar as receitas de maneira importante", explicou o presidente do Milan, Paolo Scaroni.

"Todos os grandes clubes europeus têm receitas com seus estádios superiores aos 100 milhões de euros, mas Milan e Inter recebem cerca de 34 milhões. Essa diferença poderia ser o motivo pelo qual os dois clubes não têm os resultados que deveriam ter no cenário europeu".

O Milan vive um complicado início de temporada e já trocou de treinador, com Stefano Pioli substituindo Marco Giampaolo, mas aparece apenas na 12ª colocação do Campeonato Italiano, a 7 pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões.