Comunicado do Business Wire :1025Connect

A AM Property Holding Corp. anunciou a conclusão bem-sucedida de uma linha de crédito de US$ 21 milhões para o 1025OCR, seu Centro de Tecnologia de 200.000 pé quadrados localizado na 1025 Old Country Road em Westbury, Nova York. A transação foi liderada pelo Metropolitan Bank e Steel Harbor como parte de um programa de recapitalização e financiamento estratégico para impulsionar o crescimento acelerado no 1025OCR e na 1025Connect, a principal instalação de interconexão, neutra quanto a operadores, com acesso direto aos sistemas de cabos submarinos e redes de fibra terrestres localizadas no 1025OCR.

"Esse financiamento nos posiciona para impulsionar o crescimento acelerado do nosso campus de tecnologia do 1025OCR e capitalizar a demanda robusta que estamos observando para localização compartilhada e interconexão na 1025Connect", afirmou Jeff Wasserman, presidente da AM Property Holding. "Além dos investimentos substanciais que estamos fazendo em instalações e infraestrutura, aprimoramos significativamente a equipe de liderança da 1025Connect com as recentes nomeações de Frank Zachmann como diretor executivo e John Danko como diretor de desenvolvimento de negócios."

O 1025OCR usará o novo capital para melhorar suas instalações e as operações do Centro de Tecnologia. A empresa planeja construir uma nova entrada com acesso direto e controlado à 1025Connect dentro do edifício com um novo escritório principal, aumentar a capacidade e melhorar a resiliência de sua infraestrutura de energia e refrigeração, e aprimorar o sistema de controle de acesso e os protocolos de segurança para dar suporte às certificações necessárias do setor.

A 1025Connect é a principal instalação de interconexão de localização compartilhada em Long Island, com mais de 15 operadoras e prestadores de serviços disponíveis no edifício, incluindo Altice/Lightpath, Aqua Comms, CenturyLink, Crown Castle, DE-CIX Internet Exchange, Epsilon e Verizon. Situada em um dos pontos mais a leste dos Estados Unidos, a 1025Connect fornece acesso direto a vários sistemas de cabos submarinos que conectam a América do Norte, Europa e América Latina, com a capacidade de contornar as rotas de fibra de Manhattan para obter maior redundância e diversidade de rede.

A Bank Street Group, uma firma de serviços bancários de investimento privado que atende empresas em crescimento no setor de comunicação, mídia e tecnologia, atua como consultora financeira exclusiva da AM Property em conexão com suas iniciativas financeiras e estratégicas para a 1025Connect.

Sobre o 1025OCR

O 1025OCR é proprietário do 1025 Old Country Road em Westbury, Nova York. O edifício é uma propriedade comercial de 200.000 pé quadrados. Essa propriedade multifacetada oferece espaço comercial para escritórios, um centro de dados/localização compartilhada, um acelerador de negócios, acesso ao telhado para redes sem fio, uma operadora de câmbio local competitiva (Competitive Local Exchange Carrier, CLEC) e cápsulas de recuperação de desastres. A propriedade é administrada pela AM Property Holding Corp.

Sobre a 1025Connect

A 1025Connect é a principal sala de telecomunicações (Meet Me Room, MMR) neutra em rede de Long Island para interconexão e localização compartilhada de rede, situada na 1025 Old Country Road, um edifício de 200.000 pé quadrados em Westbury, Nova York. Essa instalação é conhecida por sua capacidade de conectar sistemas de cabos submarinos globais a redes terrestres e também oferece a capacidade de contornar Manhattan, proporcionando maior diversidade de rede. A 1025Connect serve como host para o ponto de peering mais ao leste da área metropolitana de Nova York, facilitando o acesso e a entrega de conteúdo distribuído para o "Continental Edge". Tudo sem taxas mensais de conexão cruzada recorrentes. Para mais informações, acesse www.1025connect.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191028005644/pt/

Relações públicas da iMiller para 1025Connect Ilissa Miller 1025@imillerpr.com +1-866-307-2510

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.