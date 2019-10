Comunicado do Business Wire :Dubai Electricity and Water Authority

Sua excelência Saeed Mohammed Al Tayer, diretor administrativo e diretor executivo da Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), fundador e presidente da WETEX, anunciou que a DEWA organizará a 22ª Exposição de Água, Energia, Tecnologia e Meio Ambiente (Water, Energy, Technology and Environment Exhibition, WETEX) de 26 a 28 de outubro de 2020 na Expo 2020 em Dubai. A DEWA é a parceira oficial de energia sustentável da Expo 2020 Dubai, que será realizada pela primeira vez no Oriente Médio, África e sul da Ásia.

DEWA to organise 22nd WETEX and 4th Dubai Solar Show at Expo 2020 Dubai site

A WETEX estabeleceu sua posição como uma das maiores exposições especializadas do mundo e a maior do gênero na região. O evento anual reúne expositores e visitantes com especialistas, tomadores de decisão e investidores dos setores de energia, água, meio ambiente, petróleo, gás, desenvolvimento verde e setores relacionados de todo o mundo.

A WETEX e o Dubai Solar Show, organizados pela DEWA de 21 a 23 de outubro de 2019 em conjunto com os 6º Cúpula Mundial de Economia Verde sob a égide da Semana Verde, alcançaram grande sucesso. As duas exposições, espalhadas por 85.000 metros quadrados, receberam 2.350 expositores de 55 países e atraíram 38.718 visitantes de todo o mundo.

A WETEX 2019, com o tema "At the Forefront of Sustainability" (Na vanguarda da sustentabilidade), teve como foco a sustentabilidade, inteligência artificial, digitalização, tecnologias disruptivas, redes inteligentes, cidades inteligentes e o futuro do setor energético, além da conservação de energia e água, proteção ambiental, gerenciamento de resíduos, edifícios verdes, redução de emissões de carbono, conservação de recursos naturais, promoção da segurança ambiental e motivação de pesquisa e inovação nos setores de energia.

A WETEX e o Dubai Solar Show oferecem aos visitantes a oportunidade de se beneficiar de uma agenda repleta de seminários, reuniões, oficinas e atividades especializadas com peritos internacionais para discutir o desenvolvimento e a expansão da energia solar na região para alcançar o desenvolvimento sustentável. As duas exposições também fornecem uma plataforma para empresas e organizações que trabalham nesses setores para promover seus produtos e serviços, se reunir com executivos e investidores de todo o mundo para fazer negócios, estabelecer parcerias, aprender sobre as mais recentes tecnologias nesses setores vitais, identificar necessidades do mercado e os projetos atuais e futuros mais importantes da região, especialmente com uma expansão significativa na transição para a energia limpa e renovável nos Emirados Árabes Unidos e na região.

