AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

Argentina endurece controle do mercado de câmbio após eleições

Argentina endurece controle do mercado de câmbio após eleições

Mario Draghi se despede do BCE e passa o comando para Christine Lagarde

Mario Draghi se despede do BCE e passa o comando para Christine Lagarde

Riad comemora a morte de Baghdadi, cujo grupo 'desfigurou a imagem' do Islã

Riad comemora a morte de Baghdadi, cujo grupo 'desfigurou a imagem' do Islã

Argentina endurece controle do mercado cambiário após eleições

Argentina endurece controle do mercado cambiário após eleições