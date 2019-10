Riad comemora a morte de Baghdadi, cujo grupo 'desfigurou a imagem' do Islã

A Arábia Saudita comemorou nesta segunda-feira a morte do líder do grupo Estado Islâmico (EI), Abu Bakr al-Baghdadi, numa operação dos Estados Unidos na Síria, dizendo que sua organização "desfigurou a imagem do Islã e dos muçulmanos ao redor do mundo".

"O governo saudita acompanhou o anúncio do presidente americano Donald Trump sobre o sucesso da caça e eliminação do líder do Daesh, o terrorista Abu Bakr al-Baghdadi", declarou um porta-voz do ministério das Relações Exteriores, saudando os "esforços do governo americano" contra o EI.