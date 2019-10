Rússia: morte do chefe do EI é importante contribuição à luta antiterrorismo

A morte do líder do grupo Estado Islâmico (IS) Abu Bakr al-Baghdadi é "uma importante contribuição" para a luta contra o terrorismo, comentou o Kremlin nesta segunda-feira, dizendo, no entanto, estar aguardando a confirmação dessas informações.

"Se as informações sobre a morte de al-Baghdadi forem realmente confirmadas, poderemos falar de uma importante contribuição do presidente dos Estados Unidos na luta contra o terrorismo internacional", disse o porta-voz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov.

Peskov também reconheceu que os militares russos "realmente viram na zona aeronaves e drones dos Estados Unidos, mas o ministério da Defesa russo, na noite de domingo, disse não ter "informações confiáveis sobre as ações do exército americano na zona de retirada de tropas de Idleb", onde al-Baghdadi estava escondido, segundo Washington.

O presidente americano Donald Trump anunciou no domingo a morte de Abu Bakr al-Baghdadi durante uma operação militar dos Estados Unidos no nordeste da Síria, realizada no sábado à noite.