França considera muito provável acordo para adiar o Brexit até 31 de janeiro

A França considera que os 27 sócios do Reino Unido dentro da União Europeia (UE) alcançarão "muito provavelmente um acordo" nesta segunda-feira para adiar o Brexit até 31 de janeiro de 2020, informou uma fonte diplomática francesa.

Os embaixadores dos 27 países se reúnem nesta segunda-feira em Bruxelas com uma proposta de prorrogação flexível, que permitirá ao Reino Unido abandonar o bloco antes, caso o processo de ratificação for concluído.

O Reino Unido poderia deixar o bloco no último dia do mês de novembro, dezembro ou janeiro, caso o acordo tenha sido ratificado pelo Parlamento britânico e a Eurocâmara, segundo uma fonte diplomática em Bruxelas.

Na sexta-feira, os embaixadores europeus decidiram adiar sua decisão sobre a prorrogação e aguardar a votação em Westminster sobre as eleições antecipadas solicitadas pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Os contatos prosseguiram no fim de semana. Johnson conversou no domingo com o presidente francês, Emmanuel Macron, que nos últimos dias teve a posição mais crítica na UE sobre um adiamento prolongado.

"As condições da extensão foram detalhadas e reforçadas, especialmente sobre o caráter não renegociável do acordo", completou a fonte diplomática francesa, para quem a perspectiva das eleições foi reforçada no fim de semana.

A três dias do Brexit, em 31 de outubro, Johnson tenta obter de seu Parlamento o aval necessário para celebrar eleições em 12 de dezembro, um objetivo que os deputados impediram nas últimas semanas.