Uruguai terá segundo com governista enfrentando aliança de direita

O candidato governista Daniel Martinez, da Frente Ampla, vai disputar o segundo turno das eleições presidenciais uruguaias contra Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional. No pleito do domingo, 27, Martinez obteve 38,6% dos votos, contra 28,2% de Lacalle Pou. Os dados são da Corte Eleitoral do país, referentes ao momento em que 96% das urnas já haviam sido apuradas, na madrugada desta segunda-feira, 28.



Para tentar evitar a quarta vitória seguida da esquerda no Uruguai desde 2005 - já foram duas com o atual presidente, Tabaré Vázquez, e uma com José Mujica -, Lacalle Pou deverá formar uma aliança com Ernesto Talvi, do Partido Colorado (que obteve 12% dos votos) e com Guido Manini, do Cabildo Abierto (10%).