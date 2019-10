Fernández confirma reunião com Macri e promete colaborar com transição

O presidente eleito da Argentina, o peronista de centro-esquerda Alberto Fernández, confirmou que se reunirá na segunda-feira com o chefe de Estado, Mauricio Macro, e prometeu colaborar na transição presidencial, quando o país é sacudido por turbulências financeiras.

"Os tempos que vêm não são fáceis. Amanhã (segunda) me reunirei com ele (Macri) e começaremos a falar do tempo que resta. Obviamente, vamos colaborar em tudo o que pudermos porque o que nos interessa é que os argentinos parem de sofrer de uma vez por todas", disse Fernández diante dos seguidores que celebravam sua vitória nas presidenciais deste domingo (27).

O novo presidente assumirá em 10 de dezembro.