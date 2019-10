Alberto Fernández parabeniza Lula por aniversário e promete 'vê-lo em breve'

O candidato à presidência da Argentina Alberto Fernández felicitou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por seu aniversário, horas depois de votar em um colégio de Buenos Aires. Lula, preso em Curitiba desde 2018, completa nesete domingo 74 anos.



"Faz aniversário hoje o meu amigo Lula, um homem extraordinário que está preso injustamente", escreveu Fernández em sua conta no Twitter. Ele também publicou uma foto fazendo uma letra L com a mão. "Parabéns pra você, querido Lula. Espero te ver em breve."



O peronista também entrou num duelo verbal com o presidente Jair Bolsonaro, depois de ter vencido as eleições primárias na Argentina. O presidente brasileiro criticou o candidato, tachando-o de "bandido de esquerda". Fernández respondeu chamando Bolsonaro de misógino e violento.