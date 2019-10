Boca de urna dá vantagem a Fernández sobre Macri na disputa presidencial

(foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A votação para eleger o presidente daterminou neste. Pesquisas dedifundidas pelos canais a cabo Todo Noticias, C5N e América - as principais redes jornalísticas - afirmavam que o opositortinha vantagem sobre o atual líder,. Pela lei, porém, é proibido difundir porcentagens de pesquisas de boca de urna até três horas depois do encerramento da votação.Pouco depois de saírem as notícias, Fernández disse aos jornalistas reunidos perto de sua casa que este é um "grande dia" e que "a Argentina vai se sair bem". Macri, por sua vez, pediu pelo Twitter "paciência e tranquilidade enquanto se contam os votos".