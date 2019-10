Em dia de eleição argentina, Alberto Fernández parabeniza Lula por aniversário

Candidato favorito à presidência da Argentina na eleição que ocorre em primeiro turno neste domingo, Alberto Fernández usou sua conta no Twitter para parabenizar o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Além do texto, Fernández postou uma foto fazendo um "L", cercado por correligionários que também repetiam o gesto.



"Também hoje faz anos meu amigo Lula, um homem extraordinário que está injustamente preso há um ano e meio", afirmou Fernández em espanhol. "Parabéns pra você, querido Lula", escreveu o candidato em português, no dia em que o brasileiro completa 74 anos. "Espero vê-lo em breve", complementou, voltando à sua língua materna. A mensagem ainda vem acompanhada da hashtag "LulaLivre".



Mais cedo, Fernández divulgou uma foto do momento em que depositava seu voto, agradecendo o apoio do eleitorado. "Agora é tempo de que trabalhemos todos para construir a Argentina que sonhamos. Uma Argentina para todos. Uma Argentina de pé", afirmou. Em outra mensagem, ele lembrou que há exatos nove anos morria o ex-presidente Néstor Kirchner (2003-2007), de quem foi chefe de gabinete. "Sinto muita saudade de você, amigo. Eternos agradecimentos", escreveu. A candidata à vice-presidência na chapa de Alberto Fernández é Cristina Kirchner, ex-presidente (2007-2015) e viúva de Néstor.