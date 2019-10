O presidente Sebastián Piñera anunciou neste domingo que vai levantar a partir da meia-noite o estado de emergência em todas as regiões do Chile onde foi decretado em razão dos protestos sociais.

Em uma mensagem na conta do Twitter da Presidência do Chile, foi anunciado que o presidente Piñera "assinou os decretos necessários para que, a partir das 00:00 da segunda-feira 28 de outubro, seja levantado o estado de emergência em todas as regiões e comunas onde foi estabelecido".