Brasil e Emirados Árabes Unidos concluem série de acordos

Os Emirados Árabes Unidos e o Brasil assinaram uma série de acordos neste domingo, por ocasião da visita do presidente brasileiro Jair Bolsonaro a Abu Dhabi, sua primeira viagem oficial ao mundo árabe.

Bolsonaro chegou aos Emirados Árabes Unidos no sábado para uma visita de três dias. Ele então viajará para o Catar e a Arábia Saudita, onde participará na terça-feira do fórum Future Investment Initiative (FII), apelidado de "Davos do deserto".

"O presidente brasileiro Jair Bolsonaro e eu presidimos a troca de acordos e memorandos de entendimento entre nossos dois países", tuitou o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, depois do encontro.

"Estamos buscando implementar projetos conjuntos que ajudem a diversificar a cooperação e fortalecer nossa amizade", acrescentou.

Segundo a agência de notícias WAM dos Emirados Árabes Unidos, os dois países assinaram acordos que incluem cooperação aduaneira, troca de informações, defesa e comércio.

Políticos e grandes empresários são esperados no "Davos do deserto saudita", que abre terça-feira.

A forte participação anunciada neste fórum também é uma oportunidade para a Arábia Saudita reabilitar a imagem do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, manchada após o assassinato de um jornalista crítico.