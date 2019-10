Califórnia tem novo aviso de evacuação por incêndios

Um novo aviso de evacuação foi emitido neste domingo nos Estados Unidos para a maior parte de Santa Rosa, cidade de 180.000 habitantes ao norte de San Francisco, devido aos incêndios que assolam o norte da Califórnia.

O aviso foi emitido no começo do dia pelo xerife do condado de Sonoma, do qual Santa Rosa é a principal cidade.

Milhares de pessoas já precisaram deixar suas casas diante do avanço das chamas, que também provocaram grandes cortes de energia no estado da Califórnia.

Quase 90.000 pessoas deixaram suas no sábado, e o incêndio se espalhou rapidamente em Sonoma, desde sua aparição, em meados da semana passada.

Os especialistas estão preocupados com os ventos muito fortes, descritos inclusive como "potencialmente históricos", ao norte de San Francisco, alertaram os serviços meteorológicos dos Estados Unidos em um tuíte. As rajadas de vento podem alcançar até 130 km/h.

"Este é realmente um evento que consideramos histórico e extremo", afirmou o meteorologista americano David King ao jornal Los Angeles Times. Segundo os profissionais da área, os ventos continuarão até a manhã de segunda-feira.

Enquanto isso, a principal empresa de energia da Califórnia, Pacific Gas & Electric Co. (PG&E;), anunciou o plano de cortar o gás e a eletricidade de 940.000 consumidores, uma medida preventiva que poderia afetar cerca de 2 milhões de pessoas, segundo a imprensa local.