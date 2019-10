Mexicanos se reúnem por minutos com parentes que moram nos EUA

Centenas de mexicanos conseguiram se reunir neste sábado (26) por breves três minutos com suas famílias que vivem nos Estados Unidos, no reencontro chamado "Abraços, Não Muros" realizado na fronteira da mexicana Ciudad Juárez com a americana El Paso.

Pela sétima vez, após ser suspenso por um ano devido à crise migratória, o evento organizado pela Rede Fronteiriça pelos Direitos Humanos voltou a superar os muros para permitir que 260 famílias de migrantes nos Estados Unidos se reunissem com seus parentes.

Pais, filhos, irmãos, netos, tios, sobrinhos, maridos e mulheres vieram do lado mexicano ver seus companheiros, após anos, em alguns casos, décadas, sem se encontrar.

Durante quatro horas, a ponte internacional sobre o rio Bravo no México e Grande nos Estados Unidos, se tornou um ponto neutro e serviu como cenário de amor, nostalgia, lágrimas esperança de voltarem a se encontrar algum dia.

As famílias atravessavam lentamente para aproveitar os poucos minutos de reunião.

"Não tenho palavras para expressar, é algo muito bonito, precisava disso", confessou à AFP Brandon, de 20 anos, enquanto secava as lágrimas do rosto.

O jovem vive nos Estados Unidos e foi à fronteira reencontrar seus pais e cinco irmãos, que vivem no México, depois de três anos sem se ver.