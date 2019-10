Equador apoia pedido de auditoria de eleições da Bolívia

O governo equatoriano decidiu apoiar o pedido para realizar uma auditoria nas últimas eleições presidenciais na Bolívia, informou o Ministério das Relações Exteriores na noite de sábado em um comunicado.

Após as dúvidas levantadas pela contagem dos votos, o presidente boliviano Evo Morales propôs à Organização dos Estados Americanos (OEA) a realização de uma auditoria do processo, que seu secretário-geral, Luis Almagro, aceitou.

"O governo do Equador acolhe com satisfação o pedido feito pelo governo boliviano e que a OEA aceitou realizar uma auditoria urgente e independente para verificar a transparência e legitimidade da votação do último domingo, 20 de outubro", afirmou o comunicado.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Equador, o Governo tomou nota do fato de que a auditoria eleitoral da OEA havia sido "apoiada pelas Nações Unidas".