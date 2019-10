EUA envia reforços militares a campos de petróleo da Síria

Os Estados Unidos iniciaram o envio de reforços aos campos petrolíferos do leste sírio, informou à AFP neste sábado uma autoridade do Ministério da Defesa americano, no momento em que o comboio militar com bandeiras americanas entrava na Síria, após sair do Iraque.

O americano informou que Washington tinha começado a reforçar suas posições na província de Deir Ezzor, onde se encontram os principais campos petrolíferos sírios, em coordenação com as Forças Democráticas Síria (FDS), dominadas pelos combatentes curdos.

O envio militar pretende impedir o grupo Estado Islâmico (EI) e outros atores de acessar os campos petrolíferos nesta região, antes controlada pelos extremistas, afirmou sem dar mais detalhes.

Um comboio de 13 veículos militares americanos entrou na Síria vindo do Iraque e se dirigia neste sábado à província vizinha de Hasake (leste). Ele passou pelos pontos de controle do regime sírio, atravessando a cidade de maioria curda de Qamishli (nordeste).

Cerca de 200 soldados americanos estão atualmente posicionados em Deir Ezzor.

Mas o presidente americano, Donald Trump, ordenou a retirada das forças americanas da fronteira norte da Síria, abrindo caminho para uma ofensiva turca, lançada em 9 de outubro contra as forças curdas na região.