Deputados vinculados a religioso iraquiano anunciam protesto sentado no Parlamento

Os deputados vinculados ao influente religioso xiita Moqtada al-Sadr, membros do maior grupo do Parlamento iraquiano, iniciaram na noite deste sábado um protesto sentado no Parlamento, que irão manter "até que os pedidos dos manifestantes sejam atendidos", informaram dois deles à AFP.

A aliança Marcha pelas Reformas também anunciou o abandono da maioria parlamentar, no momento em que o Iraque vive uma crise social e política inédita, com manifestações que pedem a queda do regime e em que já morreram mais de 200 pessoas.