Maria Butina, uma russa condenada nos Estados Unidos por tentar se infiltrar nos círculos políticos americanos, desembarcou neste sábado (26) em Moscou, segundo jornalistas da AFP no local.

Libertada na sexta-feira da prisão de Tallahassee, capital administrativa da Flórida, Maria Butina deixou Miami e desembarcou no aeroporto Sheremetyevo de Moscou.

"Estou muito feliz em voltar para casa. Sou muito grata a todos aqueles que me apoiaram, aos cidadãos russos que me ajudaram e escreveram cartas", disse ela aos jornalistas reunidos no aeroporto.

"Muito obrigada ao ministério das Relações Exteriores e aos diplomatas que lutaram por mim todos os dias", acrescentou, com os braços cheios de flores e acompanhada pelo pai e pela porta-voz da diplomacia russa Maria Zakharova.

Butina, presa em julho de 2018, é a única cidadã russa que foi condenada por interferência na política americana, embora seu papel pareça ter sido limitado.

Ela havia estabelecido vínculos com a National Rifle Association (NRA), um poderoso lobby de armas dos Estados Unidos e muito próximo ao Partido Republicano. Para isso, usou sua própria organização russa que defende o porte de armas.

Seus contatos com a NRA permitiram que se aproximasse de Donald Trump durante a campanha presidencial de 2016.

Maria Butina, que sempre alegou inocência, havia sido sentenciada a 18 meses de prisão em abril.

Ela foi acusada de "conspiração" para "promover os interesses da Rússia", mas sua sentença refere-se apenas à falta de registro como agente estrangeiro, uma exigência da lei dos EUA.