Bombeiros combatem ferozes incêndios na Califórnia

Os bombeiros da Califórnia combatiam, nesta sexta-feira, vários incêndios florestais que destruíram casas e levaram à evacuação de milhares de pessoas, enquanto 18 milhões estão sob ameaça na região sul do estado.

Ao menos 50.000 pessoas receberam a ordem de abandonar sus casas devido ao chamado incêndio Tick, perto de Santa Clarita, que devastou quase 1.800 hectares e estava controlado em apenas 5% na manhã desta sexta.

O incêndio levou ao fechamento de todas as escolas da zona, assim como de uma importante autopista, o que transformou o trânsito em pesadelo durante a manhã.

Novas evacuações foram ordenadas na zona na manhã desta sexta, depois de que o fogo continuou se propagando durante a noite, impulsado pelos chamados ventos de Santa Ana, que sopravam a 105 km/h.

Ao menos 600 bombeiros apoiados por aviões-tanque e helicópteros combatiam as chamas que ameaçavam cerca de 10.000 construções, disseram as autoridades.

Seis casas foram destruídas pelas chamas, disse o chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Daryl Osby, em uma coletiva de imprensa na qual afirmou que o número pode aumentar.

No México, incêndios intensos na costa da Baixa Califórnia, no noroeste do país, deixaram três mortos e mais de 150 casas destruídas, segundo as autoridades locais.

O incidente mais grave ocorreu durante a madrugada no município de Tecate, na fronteira com os Estados Unidos, onde duas pessoas morreram cercadas pelas chamas.

Em Tijuana, vizinha a americana San Diego, os bombeiros atenderam a mais de 140 chamadas.

No lado americano, ao menos outros quatro incêndios foram registrados no sul da Califórnia esta semana, alimentados pelas temperaturas superiores a 30 graus Celsius e por uma umidade muito baixa.

- 18 milhões em alerta vermelho -

Um alerta vermelho foi emitido nesta sexta-feira por condições propensas a incêndios em uma área em que vivem 18 milhões de pessoas.

Outros quatro incêndios florestais foram registrados na parte norte do estado. O mais sério, o Kincaid, começou na noite de quarta-feira na região vinícola de Sonoma, o que também provocou evacuações.

O Serviço Meteorológico Nacional advertiu que a velocidade do vento diminuiria na sexta-feira à tarde, mas voltaria a aumentar no domingo e na segunda-feira na parte sul da Califórnia.

"Parece que vem outro Santa Ana", disse o meteorologista Eric Boldt à AFP. "Esperamos ventos de força moderada (domingo e segunda), nada parecido com o que estamos experimentando neste momento".

No entanto, advertiu que as condições "criticamente secas" e com pouca umidade poderiam provocar grandes e perigosos incêndios.

O alto risco de incêndios levou a cortes preventivos de energia a milhares de usuários e impulsou o governador Gavin Newsom a declarar estado de emergência nos condados de Sonoma e Los Angeles.

Newsom visitou nesta sexta as áreas afetadas pelo Kincaid, que se estendeu a pouco mais de 8.900 hectares e está controlado em apenas 5%.

"Parece uma zona de guerra", declarou o governador sobre a destruição.

O fogo feroz, que queima em terrenos remotos e íngremes, destruiu quase 50 estruturas.

Estas zonas da Califórnia ainda se recuperam dos incêndios de 2017 e 2018 que deixaram mais de 100 mortos.

- "Não conseguíamos acreditar" -

Toda a cidade de Geyserville e os vinhedos próximos foram obrigados a evacuar.

"Olhamos para a colina e não conseguíamos acreditar no que estávamos vendo", disse Dwight Monson, de 68, dono de um rancho, em entrevista ao jornal "Los Angeles Times".

Ele acrescentou que o incêndio se moveu 23 quilômetros em cinco horas, antes de destruir quatro casas e um armazém em sua propriedade.

A companhia Pacific Gas & Electric Co. (PG&E;) disse estar inspecionando as linhas e restaurando o serviço, depois de cortar a energia de 180 mil clientes no norte da Califórnia para reduzir o risco de incêndios acidentais.

Cortes de energia preventivos também afetaram milhares de usuários mais ao sul.

No passado, a PG&E;, a maior empresa de serviços públicos da Califórnia, foi responsável por vários incêndios florestais no estado.