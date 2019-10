Multidão resiste e pede reformas

Mais de meio milhão de pessoas convergiram ontem de vários pontos de Santiago a uma praça do centro, exigindo reformas em um sistema econômico considerado desigual e repetindo lemas contra o governo por responder aos protestos com a ação violenta dos militares, em meio à pior convulsão social no Chile em três décadas.





“Uma concentração acima de 500 mil pessoas (e em crescimento)” era celebrada em Santiago “de forma pacífica”, informou a Intendência de Santiago pelo Twitter, com dados da Polícia chilena, quase uma hora depois do início da manifestação multitudinária. Entoando canções populares durante a ditadura de Augusto Pinochet (1973-90), pulando e exibindo bandeiras chilenas e mapuches (povos originários do chile), os manifestantes se reuniram nas largas avenidas da capital para atender à convocação da “Maior Passeata do Chile”, uma semana depois de um dos países mais estáveis da América Latina se ver mergulhado em sua pior crise social.





Circularam informações na capital de que a manifestação reuniu em torno de 2 milhões de pessoas. “Provavelmente será a maior de todos os tempos. Pedimos justiça, honestidade, ética no governo, não é que queiramos o socialismo, o comunismo; queremos menos empresas privadas, mais Estado e as propostas feitas (pelo presidente Sebástian Piñera esta semana) vão arruinar o orçamento para subsidiar as empresas privadas”, disse à agências de notícias AFP Francisco Anguitar, de 38 anos, que trabalha no setor de desenvolvimento de inteligência artificial.





Depois de sete dias com o país semiparalisado e alguns setores produtivos de Santiago operando a baixa capacidade, a bolsa desabou na segunda-feira e depois seguiu sem grandes alterações, assim como o dólar, embora tenha registrado elevação esta semana, se mantém ao nível similar do mesmo mês do ano passado. Uma greve de um setor das linhas de transporte público e dos caminhoneiros, que exigem o fim de pedágios em estradas nas redondezas de Santiago, complicava ontem a crise no Chile.





O país vive, há oito dias, um quadro de grandes manifestações e violentos protestos, com ao menos 19 mortos. Na quinta-feira, o governo do presidente Sebastián Piñera enviou ao Congresso projeto de lei para congelar uma elevação nas tarifas de eletricidade e outro proposta era esperada ontem para aumentar em US$ 30 as pensões dos mais pobres. Isso, contudo, não foi suficiente para acabar com as manifestações no país, que ocorrem diariamente apesar do estado de emergência decretado pelo governo. Em Valparaíso, centenas de manifestantes tentaram entrar na sede do Congresso e foram violentamente dispersados com gás lacrimogêneo, enquanto caminhões complicavam o trânsito entre a cidade costeira e Santiago. Congressistas e pessoal administrativo foram retirados do local, enquanto grupos de encapuzados levantavam barricadas e lançavam pedras contra a polícia no entorno da sede do Legislativo.





Pedágios





Mais cedo, caminhões circulavam lentamente por uma rodovia que une o Norte e o Sul do país e passa perto da capital. Motoristas e motociclistas também começaram um protesto, pedindo o fim de pedágios em estradas privadas da região. Nas rodovias próximas à capital chilena, os motoristas de carros pagam, em média, entre US$ 35 e US$ 130 mensais, a depender do uso. Os caminhões pagam bem mais, por seus longos trajetos.





O ministro do Transporte, Rafael Moreno, afirmou que os pedágios não subirão neste ano. Além disso, a paralisação de meia centena de rotas do transporte público complicava a situação na periferia Sul de Santiago, que perdeu a linha de metrô em razão de saques e incêndios nas estações. As autoridades dizem que a linha deve demorar quase um ano para ser recuperada. O metrô transportava 2,4 milhões de pessoas diariamente em suas seis linhas. Ontem, funcionaram apenas 39% de suas estações.









Protestos na Catalunha

Barcelona se prepara para novas manifestações neste fim de semana a favor e contra a independência da Catalunha, alguns dias depois dos tumultos e cenas de guerrilha urbana registrados nas ruas da cidade catalã por causa da condenação de líderes separatistas. Sob o lema “Liberdade”, os partidários da separação nessa região da Espanha vão protestar hoje, perto do Parlamento da Catalunha, convocados pelas influentes associações

pró-independência do ANC e da Omnium Cultural. Amanhã será a vez dos partidários anti-independência, que se reunirão n o elegante Paseo de Gracia com o slogan “Pela concordância e a Catalunha, chega”, convocados pela Sociedade Civil Catalã (SCC). A essa marcha se juntarão membros do governo socialista espanhol, como o ministro das Relações Exteriores, o catalão Josep Borrell.