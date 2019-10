Pentágono fecha contrato de 10 bilhões de dólares com Microsoft

O departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (25) que fechou um contrato no valor de 10 bilhões de dólares para armazenamento de dados on-line com a Microsoft, que venceu a concorrência com a Amazon.

O contrato, que vale por 10 anos, busca a modernização dos sistemas de computadores militares dos Estados Unidos.

Para facilitar a implantação de uma nova arquitetura de armazenamento na "nuvem", o Pentágono decidiu atribuir um único contrato, em vez de dividi-lo entre vários fornecedores.

O Google abandonou há um ano a licitação aberta pelo Pentágono, ao considerar que poderia entrar em contradição com seus "princípios" éticos.

Apesar das críticas no Vale do Silício sobre as colaborações com os militares ou a polícia, a Microsoft e a Amazon defenderam a participação na concorrência

"Todos os que vivem neste país dependem do poder de sua defesa", escreveu Brad Smith, presidente da Microsoft, em um blog.

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, destacou que o país estaria "em problemas" se "as grandes empresas de tecnologia virassem as costas para o departamento de Defensa americano".

O Pentágono anunciou em agosto o adiamento da licitação até a posse do novo ministro da Defesa, Mark Esper.