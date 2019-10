EUA propõe a Ancara não usar S-400 russos e escapar das sanções

Os Estados Unidos vão evitar aplicar novas sanções econômicas à Turquia se decidir não ativar seus mísseis antiaéreos russos S-400, disse nesta sexta-feira (25) um diplomata americano, enquanto Ancara multiplica os gestos de desconfiança em relação à Otan.

Apesar do desgosto pela operação militar de Ancara contra os curdos no nordeste da Síria, Washington teme que o aliado estratégico da Otan migre para a órbita da Rússia e, portanto, emprega esforços diplomáticos para satisfazer o presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

O presidente americano, Donald Trump, ordenou nesta quarta-feira o levantamento das sanções impostas a três ministros turcos após a incursão militar no norte da Síria, fortemente criticada pelos outros aliados.

Mas a Turquia continua ameaçada por sanções adicionais pela compra do sistema de mísseis S-400, considerado uma das joias da indústria militar russa, apesar da denúncia de Washington, que acredita que essas armas não são compatíveis com os dispositivos do Otan.

Uma lei de 2017 exige que o governo dos EUA aplique sanções a qualquer país que celebre contratos militares "importantes" com um oponente dos Estados Unidos, incluindo a Rússia.

Para evitar isso, "ainda há uma maneira de convencer a Turquia a se afastar do S-400", disse o funcionário do Departamento de Estado, sob condição de anonimato. "Seja desativando-o, devolvendo-o, destruindo-o, o que eles quiserem", acrescentou.

"Provavelmente existem pessoas com sangue frio em Ancara" dispostas a não ativar esses mísseis, disse o diplomata americano.

A Turquia começou a receber o S-400 em julho, sob um contrato estimado em 2,5 bilhões de dólares. As autoridades turcas e russas esperam que os primeiros modelos sejam implantados na primavera de 2020.

A Rússia anunciou na quarta-feira que está negociando a venda para a Turquia de novos sistemas de mísseis S-400.