Petróleo fecha em alta novamente

O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira pela quarta sessão consecutiva, fechando uma semana de forte alta.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro teve alta de 0,6%, a 62,02 dólares, no mercado de Londres, e no de Nova York o WTI para mesma data avançou 0,8%, a 56,66 dólares.

Na semana, o Brent ganhou 4,4%, e o WTI, 5,4%.

O motor da alta foi a redução das reservas dos Estados Unidos, que surpreendeu os mercados na quarta-feira.

A Opep também ajudou. Na semana, diretores do cartel disseram que poderiam reduzir ainda mais a produção. A próxima reunião está prevista para dezembro.