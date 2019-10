EUA registra maior déficit orçamentário em sete anos

O déficit orçamentário dos Estados Unidos disparou a quase 1 trilhão de dólares no ano fiscal de 2019, enquanto a dívida do governo cresceu - anunciou o Departamento do Tesouro americano nesta sexta-feira (25).

O déficit subiu 26%, a 984 bilhões de dólares, o maior em sete anos, enquanto os gastos superaram a receita fiscal, após o corte de impostos aplicado desde 2017.

As tarifas criadas pelo presidente Donald Trump em suas várias guerras comerciais geraram 30 bilhões de dólares ao erário americano, segundo o Tesouro.

"O programa econômico do presidente Trump está funcionando", disse o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, em um comunicado.