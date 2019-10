Familiares de desaparecidos encontram 13 corpos no noroeste do México

Uma organização desaparecidos do noroeste do México descobriu 13 corpos durante uma de suas buscas habituais no país, informou o Ministério Público de Sonora.

"As análises da medicina legal serão realizadas para esclarecer as causas da morte e a identificação de um total de 13 corpos", informou a promotoria no Twitter.

Os corpos foram encontrados pelo "Coletivo de Buscadores de #PuertoPeñasco", nome do município onde a descoberta foi registrada.

Até janeiro passado, a Comissão Nacional de Pesquisa registrava 49.180 desaparecidos, a grande maioria desde 2006, quando o governo enviou o exército para combater o narcotráfico.

Segundo dados oficiais atualizados até agosto, quase 5.000 corpos foram encontrados em mais de 3.000 túmulos clandestinos desde 2006, mas muitos deles não foram identificados.

A organização das Forças Unidas para Nossos Desaparecidos afirma que existem mais de 37.000 corpos não identificados nos necrotérios mexicanos.

No México, o enterro clandestino é uma prática usada por traficantes de drogas e policiais corruptos para se livrar de seus inimigos, sequestrados ou vítimas de outros crimes.