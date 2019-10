Barcelona terá manifestações pró e contra independência no fim de semana

Barcelona se prepara para novas manifestações neste fim de semana a favor e contra a independência da Catalunha, alguns dias depois dos tumultos e cenas de guerrilha urbana registrados nas ruas da cidade catalã por causa da condenação de líderes separatistas.

Sob o lema "Liberdade", os partidários da secessão nessa região da Espanha vão protestar no sábado, perto do Parlamento da Catalunha, convocados pelas influentes associações pró-independência do ANC e da Omnium Cultural.

Um dia depois, será a vez dos partidários anti-independência, que se reunirão n o elegante Paseo de Gracia com o slogan "Pela concordância e a Catalunha, chega", convocados pela Sociedade Civil Catalã (SCC).

A esta marcha se juntarão membros do governo socialista espanhol, como o ministro das Relações Exteriores, o catalão Josep Borrell.

O mesmo acontece com os líderes dos partidos políticos de direita, que, em meio da campanha para as legislativas de 10 de novembro, exigiram que o Executivo tomasse medidas excepcionais diante dos distúrbios na Catalunha.

Serão as primeiras grandes manifestações em Barcelona desde os distúrbios registrados em 14 de outubro, quando a Suprema Corte espanhola sentenciou nove líderes da independência a sentenças de até 13 anos de prisão por seu papel na tentativa de secessão de 2017.

No total, cerca de 600 pessoas ficaram feridas, sendo que pouco menos da metade policiais.

Além disso, mais de 200 pessoas foram presas, segundo a porta-voz do governo espanhol Isabel Celaá.