Incêndios na Califórnia forçam novas retiradas de moradores

Bombeiros combatem, nesta sexta-feira (25), um incêndio que se espalha rapidamente ao norte de Angeles, Califórnia, com novas ordens de evacuação emitidas depois de 40 mil moradores já terem sido forçados a deixar suas casas.

Com previsão de ventos fortes e condição seca, funcionários percorreram porta a porta Santa Clarita, a 50 quilômetros de Los Angeles, pedindo à população que fosse embora antes que as chamas se aproximem, informou a imprensa local.

O fogo cruzou a autoestrada do Vale do Antílope nesta sexta pela manhã, forçando seu fechamento e a ampliação da zona de evacuação.

O incêndio Tick se estendeu por 1.600 hectares e está contido em apenas 5%, disse hoje o Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia. Pelo menos 10 mil casas estão ameaçadas, e escolas e universidades não abriram.

Contando com o apoio de aviões-tanque e helicópteros, cerca de 500 bombeiros combatem as chamas. Até o momento, não há informações de feridos.

Algumas pessoas tentaram proteger seus imóveis, usando mangueira de jardim para apagar as chamas, mas várias casas foram queimadas.

- Outros focos -

Cerca de 640 quilômetros ao norte, no condado de Sonoma, outro incêndio queimou 6.400 hectares, incluindo bosques de carvalho e vinhedos. Também está contido em apenas 5% das chamas.

Foram emitidas ordens de retirada obrigatórias para a comunidade de Geyserville, em Sonoma.

"Olhamos para a colina e não conseguíamos acreditar no que estávamos vendo", disse Dwight Monson, de 68, dono de um rancho, em entrevista ao jornal "Los Angeles Times".

Ele acrescentou que o incêndio se moveu 22 quilômetros em cinco horas, antes de destruir quatro casas e um armazém em sua propriedade.

"Se você estiver em Geyserville, vá embora agora", aconselhou o gabinete do xerife, citando uma ameaça para a vida e a propriedade.

Vários incêndios explodiram em toda Califórnia, que está sob bandeira vermelha, devido aos ventos, às altas temperaturas e à baixa umidade.

Um incêndio florestal no condado de San Bernardino também provocou ordens de evacuação.

A companhia Pacific Gas & Electric Co. (PG&E;) disse estar inspecionando as linhas e restaurando o serviço, depois de cortar a energia de 180 mil clientes no norte da Califórnia para reduzir o risco de incêndios acidentais.

Cortes de energia preventivos também afetaram milhares de usuários mais ao sul.

Espera-se que os fortes ventos no norte diminuam nesta sexta, mas a previsão é de que recomecem no domingo, advertiu o Serviço Meteorológico Nacional.

No passado, a PG&E;, a maior empresa de serviços públicos da Califórnia, foi responsável por vários incêndios florestais no estado.

A Califórnia ainda está se recuperando de incêndios florestais mortais em 2017 e 2018 que deixaram mais de 100 mortos.