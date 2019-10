Manifestantes incendeiam sede governamental no sul do Iraque

Milhares de manifestantes atearam fogo nesta sexta-feira na sede do governo da província de Zi Qar, sul do Iraque, retomando os protestos contra o governo, segundo fontes policiais.

Um correspondente da AFP observou colunas de fumaça saindo do prédio diante do qual milhares de manifestantes estavam concentrados.

Em outras partes do sul do país, manifestantes atearam fogo a sedes de partidos políticos, de acordo com uma fonte policial.

Desde a noite de quinta-feira, os manifestantes estão reunidos na icônica Praça Tahrir, em Bagdá.

Eles pedem que o governo renuncie neste país rico em petróleo e que sofre com uma escassez crônica de eletricidade e água potável, além de ser devastado pela corrupção.

Ao menos duas pessoas morreram até agora nos protestos desta sexta no Iraque.

As manifestações registradas desde meados de outubro deixaram um balanço de mais de 150 mortos.